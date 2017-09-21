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Слуцкий считает выступление Лаврова на ГА ООН достойным ответом западным ораторам

Политика
21 сентября, 23:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам, "мы никому не угрожали, не навешивали ярлыки и не бросались опасными лозунгами"

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН достойным ответом западным ораторам, в том числе президенту США Дональду Трампу.

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"Выступление Лаврова на Генассамблее ООН, я считаю, стало достойным ответом всем предыдущим ораторам, в том числе из Вашингтона", - заявил он журналистам в четверг. "Мы никому не угрожали, не навешивали ярлыки и не бросались опасными лозунгами. Россия еще раз заявила о себе как о державе, приверженной основным принципам устава Организации Объединенных Наций, а также процессу формирования полицентричного мироустройства. И только такая модель может быть залогом мира и процветания на планете", - добавил Слуцкий.

"Действительно, сегодня в условиях всех существующих вызовов и угроз, в первую очередь разгула терроризма, мы не имеем права размениваться, тратить силы и время на геополитические игры", - подчеркнул глава комитета. "Востребованы не односторонние, а коллективные подходы. Это касается и ситуации в Сирии, и северокорейской проблемы, и иранского досье. Надеюсь, что эти прописные истины также откроются и нашим "стратегическим друзьям", - заключил Слуцкий.

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Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович Слуцкий, Леонид Эдуардович
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