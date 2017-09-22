Главы МИД России и Швеции обсудили двусторонние отношения и взаимодействие в СБ ООН

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Швеции Сергей Лавров и Маргот Валльстрем рассмотрели вопросы двусторонних отношений на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

Стороны "обсудили актуальные вопросы российско-шведских отношений, обменялись мнениями по международной повестке дня, в том числе в контексте взаимодействия Москвы и Стокгольма на площадке ООН с учетом членства Швеции в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 годах".