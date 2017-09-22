Главы МИД России и Швеции обсудили двусторонние отношения и взаимодействие в СБ ООН

"Локомотив" сложил полномочия: определились все участники 1/8 финала Кубка РоссииСпорт 22 сентября, 0:28
Гендиректор петербургского "Динамо": судейство в матче с "Зенитом" было непредвзятымСпорт 21 сентября, 23:57
Сделать миропорядок справедливым и демократическим: выступление Лаврова на ГА ООНПолитика 21 сентября, 23:31
UCI не будет проводить командные гонки на чемпионатах мира с 2020 годаСпорт 21 сентября, 23:24
Тренер: игроки "Адмирала" рано поверили в победу над "Спартаком" в матче КХЛСпорт 21 сентября, 22:49
Тренер "Арарата" Григорян назвал безумными болельщиков ФК "СКА-Хабаровск"Спорт 21 сентября, 22:44
Футболист ПСЖ Неймар извинился перед одноклубниками за инцидент с КаваниСпорт 21 сентября, 22:41
Определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболуСпорт 21 сентября, 22:38
Санкт-петербургское "Динамо" обыграло "Зенит" и вышло в 1/8 финала Кубка России по футболуСпорт 21 сентября, 22:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Швеции Сергей Лавров и Маргот Валльстрем рассмотрели вопросы двусторонних отношений на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.
Стороны "обсудили актуальные вопросы российско-шведских отношений, обменялись мнениями по международной повестке дня, в том числе в контексте взаимодействия Москвы и Стокгольма на площадке ООН с учетом членства Швеции в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 годах".