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Главы МИД России и Швеции обсудили двусторонние отношения и взаимодействие в СБ ООН

Политика
22 сентября, 0:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Переговоры прошли на полях Генассамблеи ООН

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Швеции Сергей Лавров и Маргот Валльстрем рассмотрели вопросы двусторонних отношений на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

Стороны "обсудили актуальные вопросы российско-шведских отношений, обменялись мнениями по международной повестке дня, в том числе в контексте взаимодействия Москвы и Стокгольма на площадке ООН с учетом членства Швеции в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 годах".

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Генассамблея ООН - 2017
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