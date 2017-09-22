Россия и Федерация Сент-Китс и Невис подписали соглашение об отмене виз

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и Федерации Сент-Китс и Невис Сергей Лавров и Марк Брантли подписали соглашение об отмене визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам встречи министров, состоявшейся в четверг на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Главы внешнеполитических ведомств подписали межправительственное соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Стороны обсудили вопросы налаживания двустороннего политдиалога, перспективы расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия на международной арене в двустороннем формате и между Российской Федерацией и Карибским сообществом".
По завершении встречи Лаврова с Брантли состоялась краткая беседа главы МИД РФ с министром иностранных дел и внешней торговли Антигуа и Барбуды Чарльзом Фернандесом. "Министр иностранных дел Российской Федерации выразил соболезнования правительству и народу этой страны в связи с постигшим Антигуа и Барбуду разрушительным ураганом", - отметили в министерстве.