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Россия и Федерация Сент-Китс и Невис подписали соглашение об отмене виз

Политика
22 сентября, 1:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега Марк Брантли на встрече также обсудили вопросы налаживания двустороннего политдиалога и перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и Федерации Сент-Китс и Невис Сергей Лавров и Марк Брантли подписали соглашение об отмене визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам встречи министров, состоявшейся в четверг на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Главы внешнеполитических ведомств подписали межправительственное соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Стороны обсудили вопросы налаживания двустороннего политдиалога, перспективы расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия на международной арене в двустороннем формате и между Российской Федерацией и Карибским сообществом".

По завершении встречи Лаврова с Брантли состоялась краткая беседа главы МИД РФ с министром иностранных дел и внешней торговли Антигуа и Барбуды Чарльзом Фернандесом. "Министр иностранных дел Российской Федерации выразил соболезнования правительству и народу этой страны в связи с постигшим Антигуа и Барбуду разрушительным ураганом", - отметили в министерстве.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017
Страны
Россия Сент-Китс и Невис Антигуа и Барбуда
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Лавров, Сергей Викторович
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