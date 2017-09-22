Лавров: РФ выступает за решение проблем внутри Ирака на основе компромиссов

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Москва выступает за решение внутрииракских проблем на основе национального согласия и компромиссов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Нью-Йорке с коллегой из Ирака Ибрагимом аль-Джаафари.

"Мы привержены суверенитету и территориальной целостности Ирака, мы хотим, чтобы любые проблемы, которые возникают внутри вашей страны, были решены путем диалога, национального согласия, компромисса, чтобы были найдены взаимоприемлемые решения", - сказал Лавров в начале встречи.

Со своей стороны аль-Джаафари сказал: "Что касается вопроса о Курдистане, мы занимаем очень четкую позицию. Мы хотим, чтобы все вопросы решались в рамках диалога без каких-либо проблем и с уважением суверенитета и территориальной целостности нашей страны".

"Несколько недель назад мы достигли большого успеха: мы освободили Мосул и все вместе - арабы, туркманы и курды - праздновали эту победу. Конечно, курдский народ, который при Саддаме Хусейне был угнетаем, сейчас почувствовал свободу и вкус к жизни", - отметил он.

Лавров отметил, что борьба против терроризма - это общий приоритет. "Борьба не закончилась, и мы будем поддерживать вообще правительство, равно как и правительство Сирии, чтобы очистить регион от террористов", - добавил глава российского МИД.

"Мы заинтересованы в развитии нашего сотрудничества, тем более что продолжается борьба с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС), большое значение придаем разведданным, и ваша позиция в поддержку правительства Ирака в борьбе с ИГ нам очень приятна. Мы ее очень ценим", - ответил глава иракского МИД.