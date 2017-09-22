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Небензя: поведение Запада породило "химеру химического терроризма" на Ближнем Востоке

Политика
22 сентября, 4:26 UTC+3 ООН ООН 22, сентября. /ТАСС

По словам постпреда РФ при ООН, поводом, подтолкнувшим некоторые страны к разработке оружия массового уничтожения, стали судьбы Саддама Хусейна и Муамара Каддафи, свергнутыми США и их союзниками

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Поведение западных партнеров стало причиной появления на Ближнем Востоке и в Северной Африке "химеры химического терроризма". Об этом в четверг заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу нераспространения оружия массового уничтожения.

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Дипломат подчеркнул, что у Сирии "больше нет государственных программ химических вооружений, а задача нераспространения ОМУ в сирийском контексте означает исключительно противодействие его получению негосударственными субъектами". По его словам, "убедительных доказательств обратного" на площадке Организации по запрещению химического оружия никто не предоставил. Кроме того, сообщил постпред РФ, предложение России и Сирии "о проведении всесторонней проверки" версии США о том, что за атакой на город Хан-Шейхун в апреле этого года стоит Дамаск, было "встречены активным противодействием".

"Следствием этого стало то, что так называемые достоверные сведения о якобы наличии на сирийской авиабазе Шайрат химического оружия, использованные для обоснования акта агрессии против государства - члена ООН до сих пор не перепроверены ни инспекторами ОЗХО, ни экспертами совместного механизма ОЗХО - ООН по расследованию. Убеждены, что именно в попытках ряда наших партнеров уложить имеющиеся факты в прокрустово ложе своих политических установок и кроется коренная причина появления на Ближнем Востоке и в Северной Африке химеры химического терроризма, которая начала угасать лишь после достижения сирийским народом коренного перелома в борьбе с террором", - подчеркнул Небензя.

По его словам, поводом, подтолкнувшим ряд стран к разработке оружия массового уничтожения, стали судьбы Саддама Хусейна и Муамара Каддафи, свергнутых в результате вмешательства США и их союзников. "Воспользовавшись спровоцированном извне хаосом и подчас, как в Сирии, Ираке, Ливии, военной интервенцией экстремисты всех мастей получили возможности обладания и использования ОМУ, - отметил дипломат. - Сформировался новый, беспрецедентный вызов". Он сообщил, что "попытки побудить Совет Безопасности не то что бы отреагировать, а хотя бы обратить внимание на вопиющие факты" продолжают блокироваться "без каких-либо серьезных оснований".

Он указал на поступившие сообщения о том, что боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) получили доступ к технологиям и инфраструктуре по производству химического оружия. Как заявил Небензя, эти проблемы "требуют тщательного расследования Советом Безопасности". "Благодаря усилиям некоторых наших партнеров они до сих пор замалчиваются", - добавил он.

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Персоны
Хусейн, Саддам Небензя, Василий Алексеевич
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