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Алексей Цыденов вступил в должность главы Бурятии

Политика
22 сентября, 5:23 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 22, сентября. /ТАСС

Слова присяги Цыденов произнес и на бурятском языке, который в республике является государственным наряду с русским языком

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УЛАН-УДЭ, 22 сентября. /ТАСС/. Избранный глава Бурятии Алексей Цыденов в пятницу вступил в должность. Церемония инаугурации проходит в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета.

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Биография избранного главы Республики Бурятия Алексея Цыденова

"Вступая в должность главы Республики Бурятия, клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы Республики Бурятия, защищать интересы Республики Бурятия, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Бурятия", - сказал Цыденов.

Слова присяги он произнес и на бурятском языке, который в республике наряду с русским языком является государственным.

Цыденов поблагодарил жителей региона, оказавших ему поддержку.

Первые после 15-летнего перерыва прямые выборы главы Бурятии состоялись 10 сентября. На пост главы республики претендовали член партии "Коммунисты России" Батодалай Багдаев, координатор регионального отделения ЛДПР Сергей Дорош и временно исполнявший обязанности главы республики Алексей Цыденов ("Единая Россия"). За Цыденова проголосовали 260 тысяч человек (87,43% избирателей). Итоговая явка на выборах главы Бурятии составила 41,6%.

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