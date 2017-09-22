Алексей Цыденов вступил в должность главы Бурятии

УЛАН-УДЭ, 22 сентября. /ТАСС/. Избранный глава Бурятии Алексей Цыденов в пятницу вступил в должность. Церемония инаугурации проходит в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета.

"Вступая в должность главы Республики Бурятия, клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы Республики Бурятия, защищать интересы Республики Бурятия, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Бурятия", - сказал Цыденов.

Слова присяги он произнес и на бурятском языке, который в республике наряду с русским языком является государственным.

Цыденов поблагодарил жителей региона, оказавших ему поддержку.

Первые после 15-летнего перерыва прямые выборы главы Бурятии состоялись 10 сентября. На пост главы республики претендовали член партии "Коммунисты России" Батодалай Багдаев, координатор регионального отделения ЛДПР Сергей Дорош и временно исполнявший обязанности главы республики Алексей Цыденов ("Единая Россия"). За Цыденова проголосовали 260 тысяч человек (87,43% избирателей). Итоговая явка на выборах главы Бурятии составила 41,6%.