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Глава МИД РФ изложил генсеку ООН суть предложений по охранной миссии в Донбассе

Политика
22 сентября, 8:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Сергей Лавров и Антониу Гутерриш также обсудили политическое урегулирование в Сирии и разрешение ядерной проблемы Корейского полуострова

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров изложил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу суть российской инициативы по размещению в Донбассе миссии всемирной организации по охране наблюдателей ОБСЕ. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам состоявшейся в четверг на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречи.

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"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по текущим вопросам повестки дня Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Особое внимание было уделено ситуации на Украине, в Сирии и КНДР. В частности, Лавров по просьбе собеседника подробно подсветил суть российской инициативы об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины".

Лавров и Гутерриш также обсудили политическое урегулирование в Сирии и разрешение ядерной проблемы Корейского полуострова, "включая недопустимость силовых решений данного кризиса".

Отдельное внимание глава МИД РФ и генсек ООН уделили вопросу реформирования международной организации. "Лавров высказался в пользу реформирования ООН при условии недопустимости размывания прерогатив государств-членов в этих вопросах и необходимости всестороннего обсуждения и проведения межправительственных консультаций на всех этапах претворения в жизнь реформенных начинаний генсекретаря", - указали в МИД РФ.

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Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине Генассамблея ООН - 2017 Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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