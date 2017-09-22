Глава МИД РФ изложил генсеку ООН суть предложений по охранной миссии в Донбассе

Форум "Алкогольный рынок: от запретов к развитию". ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 22 сентября, 10:07
Соперник Емельяненко не будет объявлен на шоу Bellator 23 сентябряСпорт 22 сентября, 9:55
Биржевая площадь в центре Москвы станет пешеходной с 23 сентябряМосква 22 сентября, 9:39
Россиянка Павлюченкова вышла в полуфинал турнира WTA в ТокиоСпорт 22 сентября, 9:38
Гимнастка Ильянкова примет участие в чемпионате мираСпорт 22 сентября, 9:28
СМИ: бывшая чемпионка UFC Роузи дебютирует в рестлинге в ноябреСпорт 22 сентября, 9:18
Лыжник Алыпов опроверг информацию о суде с "Аэрофлотом" из-за сломанных лыжных палокСпорт 22 сентября, 9:08
В тишине, но не в безмолвии: как люди говорят и творят на языке жестовОбщество 22 сентября, 9:00
Претендентов в правительство Бурятии будут отбирать на открытых конкурсахСибирь 22 сентября, 8:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров изложил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу суть российской инициативы по размещению в Донбассе миссии всемирной организации по охране наблюдателей ОБСЕ. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам состоявшейся в четверг на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречи.
"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по текущим вопросам повестки дня Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Особое внимание было уделено ситуации на Украине, в Сирии и КНДР. В частности, Лавров по просьбе собеседника подробно подсветил суть российской инициативы об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины".
Лавров и Гутерриш также обсудили политическое урегулирование в Сирии и разрешение ядерной проблемы Корейского полуострова, "включая недопустимость силовых решений данного кризиса".
Отдельное внимание глава МИД РФ и генсек ООН уделили вопросу реформирования международной организации. "Лавров высказался в пользу реформирования ООН при условии недопустимости размывания прерогатив государств-членов в этих вопросах и необходимости всестороннего обсуждения и проведения межправительственных консультаций на всех этапах претворения в жизнь реформенных начинаний генсекретаря", - указали в МИД РФ.