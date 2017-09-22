Думу Владивостока нового созыва возглавил представитель "Единой России" Андрей Брик

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС /. Представитель "Единой России" Андрей Брик возглавил Думу Владивостока нового созыва. Его кандидатуру утвердили в пятницу местные депутаты на первом заседании, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"Традиционно на первом заседании Думы нового созыва депутаты определились с кандидатурой председателя. Из двух кандидатур, выставленных на голосование, большинство голосов набрал Андрей Брик, который теперь будет занимать пост спикера гордумы",- говорится в сообщении.

Андрей Брик с 2017 года занимал должность заместителя главы администрации - начальника управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока.

Новый состав Думы Владивостока был избран 10 сентября. На выборах в городской парламент "Единая Россия" набрала 40,59% голосов, на втором месте "Коммунистическая партия Российской Федерации" - 22,27%, партия ЛДПР - 11,63%, партии "Справедливая Россия" и "Партия пенсионеров"- менее 10%.

Новому составу Думы Владивостока в 2018 году предстоит избрать на конкурсной основе нового главу администрации столицы Приморья в связи с истечением срока полномочий нынешнего мэра города Игоря Пушкарева.