Депутат Госсовета Крыма Игорь Лукашев возглавил Симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Администрацию Симферополя возглавил председатель комитета Госсовета Крыма по экономической и бюджетно-финансовой политике Игорь Лукашев. Решение о его назначении принято в пятницу на сессии городского совета, за Лукашева проголосовали 29 из 31 депутата, принявшего участие в голосовании, передает кореспондент ТАСС.
Лукашев назвал своей первоочередной задачей создание команды профессионалов. "Необходимо создать программную команду, чтобы превратить Симферополь в настоящую столицу Крыма, о чем мы все давно мечтали", - сказал он, выступая пред депутатами.
Ранее сообщалось, что 21 сентября конкурсная комиссия из девяти претендентов определила двух кандидатов на пост главы администрации Симферополя. Ими стали Лукашев и гендиректор информагентства "Крыминформ" Максим Николаенко.
Должность главы администрации Симферополя стала вакантной после отставки 29 августа Геннадия Бахарева, который руководил столицей Крыма с 2014 года и ушел в отставку по состоянию здоровья.