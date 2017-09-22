В Госдуме появился комитет по контролю и регламенту

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по регламенту и организации работы нижней палаты переименован в комитет по контролю и регламенту. Соответствующий проект постановления был принят депутатами в пятницу.
Как сообщила глава комитета Ольга Савастьянова, это решение связано с расширением функционала комитета. Теперь к его компетенции также будут относится вопросы общественного и парламентского контроля, формирования Федерального собрания РФ, статуса депутатов и членов Совета Федерации, взаимодействия со Счетной палатой РФ.
"Предложение по изменениям в регламент и по внесению изменений в наименование комитета внесены руководителями фракций, поэтому это решение не только согласованное, но и солидарное наших политических фракций", - пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.