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В Госдуме появился комитет по контролю и регламенту

Политика
22 сентября, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Отмечается, что это решение связано с расширением функционала комитета по регламенту и организации работы нижней палаты

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по регламенту и организации работы нижней палаты переименован в комитет по контролю и регламенту. Соответствующий проект постановления был принят депутатами в пятницу.

Как сообщила глава комитета Ольга Савастьянова, это решение связано с расширением функционала комитета. Теперь к его компетенции также будут относится вопросы общественного и парламентского контроля, формирования Федерального собрания РФ, статуса депутатов и членов Совета Федерации, взаимодействия со Счетной палатой РФ.

"Предложение по изменениям в регламент и по внесению изменений в наименование комитета внесены руководителями фракций, поэтому это решение не только согласованное, но и солидарное наших политических фракций", - пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Персоны
Володин, Вячеслав Викторович Савастьянова, Ольга Викторовна
Страны
Россия
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