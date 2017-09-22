Глава фракции "Патриотов России" в парламенте Северной Осетии стал сенатором от региона

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 сентября. /ТАСС/. Лидер фракции "Патриотов России" в Заксобрании Северной Осетии Арсен Фадзаев избран представителем в Совете Федерации от законодательной власти республики, передает корреспондент ТАСС с заседания парламента шестого созыва.

"За (кандидатуру Фадзаева) проголосовали 53 депутата", - озвучил данные электронного голосования председатель счетной комиссии парламента Игорь Касабиев. Всего на заседании присутствовали 66 парламентариев.

Ранее сенатором от Заксобрания региона являлся Александр Тотоонов.

Кандидатура Фадзаева была предложена фракциями "Единой России" и "Патриотов России".

Тотоонова поддержали 13 депутатов. Его кандидатуру предложила фракция КПРФ.

Исполнительную власть республики в Совете Федерации представляет экс-глава региона Таймураз Мамсуров.