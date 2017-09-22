Правительство Крыма окажет содействие новому мэру Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство республики Крым окажет полное содействие новому главе администрации Симферополя Игорю Лукашеву, назначенному в пятницу на сессии городского совета, сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"Правительство республики окажет [Лукашеву] полное содействие. Симферополь - столица Крыма, это наше лицо, это наш фасад, поэтому надо привести его в соответствующий вид", - отметил Аксенов.

По его словам, у Лукашева есть желание проявить себя на новой должности "грамотным управленцем". "Он активный человек. Если запал у него останется, то все шансы у него есть", - считает глава Крыма.

Ранее сообщалось, что 22 сентября 2017 года депутаты городского совета Симферополя на сессии назначили главой администрации города председателя комитета Госсовета Крыма по экономической и бюджетно-финансовой политике Игоря Лукашева.

Должность главы городской администрации стала вакантной после отставки 29 августа 2017 года главы администрации Геннадия Бахарева. Он руководил Симферополем с 2014 года и ушел в отставку по состоянию здоровья.