Правительство Крыма окажет содействие новому мэру Симферополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство республики Крым окажет полное содействие новому главе администрации Симферополя Игорю Лукашеву, назначенному в пятницу на сессии городского совета, сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.
"Правительство республики окажет [Лукашеву] полное содействие. Симферополь - столица Крыма, это наше лицо, это наш фасад, поэтому надо привести его в соответствующий вид", - отметил Аксенов.
По его словам, у Лукашева есть желание проявить себя на новой должности "грамотным управленцем". "Он активный человек. Если запал у него останется, то все шансы у него есть", - считает глава Крыма.
Ранее сообщалось, что 22 сентября 2017 года депутаты городского совета Симферополя на сессии назначили главой администрации города председателя комитета Госсовета Крыма по экономической и бюджетно-финансовой политике Игоря Лукашева.
Должность главы городской администрации стала вакантной после отставки 29 августа 2017 года главы администрации Геннадия Бахарева. Он руководил Симферополем с 2014 года и ушел в отставку по состоянию здоровья.