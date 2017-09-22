Россия считает референдум в Каталонии внутренним делом Испании

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Кремль считает референдум в Каталонии внутренним делом Испании и не намерен вмешиваться в этот процесс.
"Это внутреннее дело Испании, и мы не считаем возможным каким-то образом в это вмешиваться", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении Москвы к этому событию.
6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме, который, с точки зрения Мадрида, является нелегитимным, затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, каталонская палата утвердила закон, который будет регулировать выход из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством. Руководство страны уже обжаловало решения сепаратистов в Конституционном суде. Несмотря на это, региональные власти утверждают, что плебисцит состоится.