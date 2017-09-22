Песков: Кремль никогда не занимается размещением политической рекламы в Facebook

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в сети Facebook и не знает, кто стоит за такими заказами.

"Мы не знаем, что такое Russiagate, тем более мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook. И никогда этим не занимались. И никогда российская сторона не была к этому причастна", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что Facebook предоставит Конгрессу США сведения о политической рекламе, оплаченной из России.