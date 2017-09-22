Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: Кремль никогда не занимается размещением политической рекламы в Facebook

Политика
22 сентября, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Таким образом пресс-секретарь президента РФ прокомментировал информацию о том, что Facebook предоставит Конгрессу США сведения о политической рекламе, оплаченной из России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в сети Facebook и не знает, кто стоит за такими заказами.

"Мы не знаем, что такое Russiagate, тем более мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook. И никогда этим не занимались. И никогда российская сторона не была к этому причастна", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что Facebook предоставит Конгрессу США сведения о политической рекламе, оплаченной из России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову
2
Песков: Кремль никогда не занимается размещением политической рекламы в Facebook
3
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
4
Песков: речи о размещении миссии ООН на российско-украинской границе не идет
5
Генпрокурор Украины увидел в Донбассе "имитацию" вместо оборонительных сооружений
6
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
7
Порошенко заявил, что Трамп поддерживает поставки Киеву оборонительных вооружений
Темы дня
Новости партнеров
Реклама