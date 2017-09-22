Песков оставил без комментариев критику Тиллерсона в адрес России

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Россия якобы нарушает условия международных договоров, в частности Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
"Я рекомендую обратиться в Министерство иностранных дел, я думаю, им будем с руки дать оценку заявления господина Тиллерсона", - сказал представитель Кремля журналистам.
21 сентября госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу нераспространения ядерного оружия, в частности, обвинил Россию в том, что та отказалась от прежнего курса на конструктивное взаимодействие с другими государствами в целях укрепления международного режима нераспространения. По его утверждению, примеры включают нарушение ее собственных обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, игнорирование гарантий безопасности, взятых на себя в конце холодной войны, создание препятствий попыткам укрепить итоги прежних международных усилий в сфере ядерной безопасности, а также стремление ослабить независимость Международного агентства по атомной энергии при расследовании тайных ядерных программ.