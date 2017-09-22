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МИД: ограничение прав жителей Крыма на передвижение противоречит принципам ОБСЕ

Политика
22 сентября, 13:05 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 22, сентября. /ТАСС

Представитель МИД РФ Григорий Лукьянцев также назвал такое ограничение "откровенно дискриминационным"

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ВАРШАВА, 22 сентября. /ТАСС/. Ограничение прав жителей Крыма на свободу передвижения является дискриминацией и прямым нарушением обязательств государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил в пятницу заместитель главы российской делегации на завершающемся в Варшаве совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения Григорий Лукьянцев.

"Практика ограничения права на свободу передвижения жителей Крыма - как с точки зрения выдачи виз, так и признания российских паспортов, выданных в этом регионе России, - является откровенно дискриминационной и противоречит имеющимся у государств-участников ОБСЕ обязательствам", - сказал он.

Лукьянцев напомнил, что в 1975 году западные страны в качестве одного из важнейших достижений Заключительного акта ОБСЕ называли закрепленную в нем свободу передвижения.

"В настоящее время наши партнеры к западу от Вены не перестают подчеркивать основополагающее значение права на свободу выражения мнения, иначе именуемое свободой слова. Не парадоксально ли, что сейчас США, страны Европейского Союза и их "единомышленники" используют реализацию права на свободу выражения мнения жителями Крыма для коллективного наказания населения всего полуострова? Более того, это наказание касается той самой "священной" для них свободы передвижения, за которую так сражались страны Запада при заключении Хельсинкского акта", - отметил он.

Заседание ОБСЕ по реализации мер по вопросам человеческого измерения продолжалось в Варшаве две недели. За это время состоялось 18 панельных дискуссий и около 100 сопутствующих мероприятий. Как утверждают организаторы, эта платформа создана для того, чтобы отслеживать реализацию договоренностей по вопросам человеческого измерения, обсуждать связанные с этим проблемы, обмениваться примерами положительных практик и вырабатывать рекомендации для дальнейших улучшений.

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