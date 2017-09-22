Эксперты: на информационную войну к выборам президента РФ выделено более $80 млн

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Более $80 млн (4,5 млрд рублей) выделено из-за рубежа на информационное противодействие президентским выборам в России с 2015 по 2018 год. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Никита Данюк, представляя доклад "О фактах вмешательства в информационный суверенитет России перед президентскими выборами". Он уточнил, что эти данные содержатся в открытых источниках.
"Россию пытаются дестабилизировать, и информационное пространство является одной из главных сфер, благодаря которой можно эффективно пытаться манипулировать сознанием масс. На основе открытых источников с 2015 по 2018 год для информационного вещания иностранных структур на территории России будет потрачено более $80 млн", - сказал Данюк.
При этом, по его данным, на информационную поддержку госпереворота на Украине с 2011 по 2015 год было потрачено более $40 млн (2 млрд рублей). "На самом деле было потрачено намного больше. Просто отследить закрытые каналы финансирования не представляется возможным, по крайней мере на нашем уровне", - сказал Данюк.
Он отметил, что существуют три канала финансирования, через которые можно влиять на внутриполитические процессы и пытаться дестабилизировать общественную ситуацию перед выборами.
"Первый способ включает в себя напрямую иностранные медиахолдинги, которые контролируются государством. Это США, Великобритания, Германия и их вещательные сети, которые непосредственно ориентированы на Россию и функционируют на ее территории", - отметил Данюк.
Второй канал - прямое или косвенное финансирование внутрироссийских медиа, причем оно включает в себя поддержку от иностранных правительств, выдачу грантов от крупных иностранных некоммерческих организаций, специализирующихся на так называемом демократическом транзите. "Эта поддержка приобретает и иные формы материального и нематериального характера, например тренинги, мастер-классы для журналистов", - указал эксперт.
Третий способ финансирования, по его словам, - это поддержка так называемых независимых российских журналистов. "Такие точечные финансовые вливания очень сложно отследить в открытых источниках, поскольку перечисляются достаточно небольшие суммы денег, в пределах от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов", - сказал Данюк.
Он отметил, что России отсутствует реальный механизм мониторинга и контроля средств, которые получают журналисты от иностранных структур, и это затрудняет выявление заказных пропагандистских материалов в интересах внешних сил. "При этом даже в самих редакциях средств массовой информации очень часто могут быть не в курсе того, что журналист действует в интересах третьей стороны", - сказал эксперт.
По его словам, таким образом формируется сеть русскоязычных медиа, которые "оказывают значительное влияние на внутриполитические процессы в России, при этом получая поддержку от иностранных государств".