Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

10 непарламентских партий объявили о намерении выдвинуть кандидатов в президенты

Политика
22 сентября, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Для сбора подписей в поддержку кандидатов они объединились в форум "Третья сила"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кандидат в президенты на выборах 2008 года Андрей Богданов

Кандидат в президенты на выборах 2008 года Андрей Богданов

© Станислав Красильников

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Десять непарламентских партий намерены выдвинуть до четырех кандидатов в президенты России на выборах 2018 года. Для проведения праймериз и сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов они объединились в так называемый форум политических сил "Третья сила". Об этом на пресс-конференции сообщил бывший кандидат в президенты на выборах 2008 года Андрей Богданов.

В форум "Третья сила" вошли: Демократическая партия России, Монархическая партия, партия "Зеленые", Коммунистическая партия социальной справедливости, Народная партия России, партия "Союз горожан", Социал-демократическая партия России, партия "Гражданская позиция", партия "Народный альянс", партия Ветеранов России.

Смотрите также

ЦИК: выборы президента РФ должны состояться 18 марта 2018 года

"Есть смысл объединить усилия непарламентских партий на выборах в президенты. В первую очередь дать возможность показать избирателям, что есть выбор, что не все заканчивается четырьмя кандидатами, которые почти постоянно ходят на выборы", - заявил Богданов. По его словам, блок "Третья сила" начал формироваться в преддверии муниципальных выборов в Москве, на которых победили более 200 кандидатов, которых он консультировал. "Они нас поддерживают, и когда будут мэрские выборы [в Москве], я вас уверяю, что [муниципальный] "фильтр" я пройду без всяких проблем", - утверждает он.

Но пока Богданов намерен принять участие в президентских выборах. "Мы решили, что было бы хорошо провести праймериз непарламентских партий до назначения выборов [президента], соответственно, до 1 декабря провести рейтинговые праймериз", - рассказал Богданов. "Я тоже выдвигаюсь, честно скажу", - добавил он.

Политик предположил, что по итогам праймериз "Третья сила" выдвинет не только его. "От непарламентских партий будет выдвигаться, скорее всего, от одного до четырех кандидатов, потому что мы достаточно разношерстные по политическому спектру, и понятно, что одного поддержать всем (и коммунистам, и демократам, и либералам) трудно, а выкристаллизовать двух, трех, четырех по разным политическим спектрам - это достаточно просто", - пояснил Богданов. Кроме того, он считает, что наличие нескольких кандидатов повысит шансы на регистрацию в случае, если у кого-то в собранных за выдвижение подписях избирателей "обнаружатся шероховатости".

Богданов также проинформировал о том, что в ближайшее время руководящие органы партий, создавших "Третью силу", выдвинут кандидатов для участия в праймериз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученые назвали эффективный способ снизить риск преждевременной смерти
2
Житель Архангельска похудел на 5 кг, пытаясь прожить на МРОТ
3
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
4
Именем орловского священника назвали малую планету между орбитами Марса и Юпитера
5
Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
6
Генпрокурор Украины увидел в Донбассе "имитацию" вместо оборонительных сооружений
7
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама