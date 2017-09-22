10 непарламентских партий объявили о намерении выдвинуть кандидатов в президенты

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Десять непарламентских партий намерены выдвинуть до четырех кандидатов в президенты России на выборах 2018 года. Для проведения праймериз и сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов они объединились в так называемый форум политических сил "Третья сила". Об этом на пресс-конференции сообщил бывший кандидат в президенты на выборах 2008 года Андрей Богданов.

В форум "Третья сила" вошли: Демократическая партия России, Монархическая партия, партия "Зеленые", Коммунистическая партия социальной справедливости, Народная партия России, партия "Союз горожан", Социал-демократическая партия России, партия "Гражданская позиция", партия "Народный альянс", партия Ветеранов России.

"Есть смысл объединить усилия непарламентских партий на выборах в президенты. В первую очередь дать возможность показать избирателям, что есть выбор, что не все заканчивается четырьмя кандидатами, которые почти постоянно ходят на выборы", - заявил Богданов. По его словам, блок "Третья сила" начал формироваться в преддверии муниципальных выборов в Москве, на которых победили более 200 кандидатов, которых он консультировал. "Они нас поддерживают, и когда будут мэрские выборы [в Москве], я вас уверяю, что [муниципальный] "фильтр" я пройду без всяких проблем", - утверждает он.

Но пока Богданов намерен принять участие в президентских выборах. "Мы решили, что было бы хорошо провести праймериз непарламентских партий до назначения выборов [президента], соответственно, до 1 декабря провести рейтинговые праймериз", - рассказал Богданов. "Я тоже выдвигаюсь, честно скажу", - добавил он.

Политик предположил, что по итогам праймериз "Третья сила" выдвинет не только его. "От непарламентских партий будет выдвигаться, скорее всего, от одного до четырех кандидатов, потому что мы достаточно разношерстные по политическому спектру, и понятно, что одного поддержать всем (и коммунистам, и демократам, и либералам) трудно, а выкристаллизовать двух, трех, четырех по разным политическим спектрам - это достаточно просто", - пояснил Богданов. Кроме того, он считает, что наличие нескольких кандидатов повысит шансы на регистрацию в случае, если у кого-то в собранных за выдвижение подписях избирателей "обнаружатся шероховатости".

Богданов также проинформировал о том, что в ближайшее время руководящие органы партий, создавших "Третью силу", выдвинут кандидатов для участия в праймериз.