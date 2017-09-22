Росгвардия намерена увеличить численность и количество подразделений ОМОН в ДФО

ХАБАРОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Росгвардия создаст подразделения ОМОН в нескольких городах Дальнего Востока, в том числе в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, где реализуется комплексный план социально-экономического развития. Об этом в пятницу сообщил журналистам на пресс- конференции командующий Восточным округом войск Национальной гвардии РФ Игорь Груднов.

"В Комсомольске-на-Амуре, это у нас город особого президентского внимания, по просьбе губернатора Хабаровского края будем создавать ОМОН численностью 150 человек. Основой для отряда станет действующее в городе подразделение хабаровского СОБРа", - сказал Груднов.

Он добавил, что подразделение ОМОН на базе СОБРа с таким же количеством бойцов будет создаваться и в Благовещенске (Амурская область). ОМОН будет сформирован на Чукотке, численность отрядов в Якутии, Южно-Сахалинске, Уссурийске в Приморском крае, Петропавловске-Камчатском будет увеличена. По словам командующего округом, изменение численности подразделений проходит в рамках третьего этапа формирования войск Росгвардии.

"На Дальнем Востоке до 1 декабря будут ликвидированы четыре батальона моторизированных частей, их сотрудники будут направлены в другие подразделения, на базе 21-го отряда спецназа будет сформирован центр спецназа численностью более одной тысячи человек. Увеличится численность ОМОН за счет сокращения других подразделений", - рассказал он.

Командующий Восточным округом Росгвардии добавил, что в Хабаровске на базе Первого морского отряда будет создана морская бригада. Кроме, того спецавиация Росгвардии прирастет еще одной эскадрильей.