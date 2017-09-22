Рекордное количество делегаций зарегистрировалось для участия в ассамблее МПС в Петербурге

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Рекордное количество - 152 национальные делегации - изъявили желание принять участие в 137-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 октября. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Москве глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Само решение о проведении очередной сессии МПС на российской земле изначально жесточайшим образом оспаривалось и блокировалось украинской делегацией. Сейчас мы можем сказать, что линия Украины на бойкот России, блокирование наших инициатив осталась в гордом одиночестве. По состоянию на сегодня, по нашим данным, намерение принять участие в работе ассамблеи высказали 152 национальные делегации из 173 - это абсолютный рекорд", - сказал Косачев.

Он напомнил, что самое большое количество делегаций, которые за всю историю МПС принимали участие в ассамблее, - это 147. Косачев при этом подчеркнул, что число зарегистрированных "скорее всего, будет меняться в сторону увеличения".

Также он отметил, что в работе ассамблеи в настоящий момент планируют принять участие главы 91 парламента, ранее рекордным количеством спикеров, принимавших участие в ассамблее, было 51.

Предстоит решить два оргвопроса

По словам сенатора, на предстоящей ассамблее предстоит решить два организационных вопроса. Первый касается расширения состава Межпарламентского союза. Три страны - Узбекистан, Туркмения и Вануату - планируют вступить в МПС. Таким образом, число стран - участниц союза увеличится до 176.

Кроме этого, к 11 ассоциированным членам, таким как Межпарламентская ассамблея СНГ, ПАСЕ, добавится Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества.

Второй организационный вопрос касается выборов нового председателя МПС на последующий трехлетний срок. Как отметил парламентарии, на сегодняшний день есть два претендента на эту должность - кандидаты от Мексики и Уругвая, но ситуация до сих пор остается непредсказуемой, поскольку выдвинуть кандидата можно вплоть до дня голосования, которое состоится в последний день ассамблеи.

Ассамблея МПС в Петербурге

Решение о том, что 137-я ассамблея МПС пройдет в Санкт-Петербурге в середине октября было принято на 135-й ассамблее организации в Женеве, несмотря на противодействие Украины и еще нескольких национальных делегаций. В ходе общего голосования Санкт-Петербург получил в свою поддержку 138 из 159 голосов.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 170 стран, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.