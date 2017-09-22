Медведев поздравил Кумпилова с вступлением в должность главы Республики Адыгея

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СТАНИЦА ГИАГИНСКАЯ /Адыгея/, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил главу Республики Адыгея Мурата Кумпилова с наделением полномочиями главы региона.
"Я вас поздравляю со вступлением в должность главы республики. Это все равно аванс, который нужно отрабатывать, выполняя поручения, которые население дает руководству региона", - сказал премьер-министр на встрече с Кумпиловым в ходе рабочей поездки в Адыгею. Глава региона поблагодарил Медведева за поздравление и заверил, что "сделает все, чтобы оправдать доверие населения республики, президента страны и партии "Единая Россия".
Глава правительства попросил Кумпилова доложить о том, какая ситуация складывается со строительством новой школы, а также с восстановлением жилья жителям республики, пострадавшим от майских паводков. Кумпилов сообщил, что деньги, которые выделило правительство на оказание помощи пострадавшим от паводка, доведены до всех получателей, люди получили денежные компенсации, в скором времени ожидается выдача жилищных сертификатов для граждан, лишившихся жилья.
По словам Кумпилова, в республике до конца года будет закончено строительство новой школы на 1 тыс. мест, в следующем году будет выделено более 400 млн рублей на постройку еще одной школы. Власти региона планируют обеспечить строительство еще минимум трех школ, добавил Кумпилов. Он выразил надежду, что в республике удастся обеспечить обучение детей в одну смену в соответствии с задачей, поставленной правительством России.
"Мы этот курс приняли в масштабах всей страны, и в течение ближайших лет нужно будет построить и восстановить школы в самых разных регионах, в том числе и в Адыгее. Надеюсь, необходимые для этого решения будут приняты", - заключил Медведев.