Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин призвал депутатов использовать новый график для встреч с избирателями

Политика
22 сентября, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Ранее палата изменила график проведения пленарных заседаний, сократив на один час перерывы на обед по средам

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов использовать возможности нового графика работы нижней палаты парламента, чтобы больше общаться с избирателями в регионах.

20 сентября Госдума приняла поправки в свой регламент, которыми увеличивается время работы депутатов с избирателями в регионах. Палата изменила график проведения пленарных заседаний, сократив традиционные перерывы на обед на один час по средам и ликвидировав его вовсе в пятницу. Таким образом, заседание в пятницу заканчивается в 15:00 мск вместо 18:00 мск.

"Мы с вами приняли решение о завершении работы в 15:00. Это вызвано тем, что есть возможность поехать в регионы и поработать. Оформляйте командировки, такая возможность сейчас есть, используйте эти возможности, чтобы пообщаться с избирателями", - обратился он в пятницу к депутатам перед завершением пленарного заседания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Житель Архангельска попробовал месяц прожить на МРОТ
2
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
3
Ученые назвали эффективный способ снизить риск преждевременной смерти
4
Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
5
Ненужный референдум: почему весь мир выступает против независимости Иракского Курдистана
6
Именем орловского священника назвали малую планету между орбитами Марса и Юпитера
7
Греф: санаций крупных банков в России больше не будет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама