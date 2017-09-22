Володин призвал депутатов использовать новый график для встреч с избирателями

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов использовать возможности нового графика работы нижней палаты парламента, чтобы больше общаться с избирателями в регионах.
20 сентября Госдума приняла поправки в свой регламент, которыми увеличивается время работы депутатов с избирателями в регионах. Палата изменила график проведения пленарных заседаний, сократив традиционные перерывы на обед на один час по средам и ликвидировав его вовсе в пятницу. Таким образом, заседание в пятницу заканчивается в 15:00 мск вместо 18:00 мск.
"Мы с вами приняли решение о завершении работы в 15:00. Это вызвано тем, что есть возможность поехать в регионы и поработать. Оформляйте командировки, такая возможность сейчас есть, используйте эти возможности, чтобы пообщаться с избирателями", - обратился он в пятницу к депутатам перед завершением пленарного заседания.