Парламент Северной Осетии утвердил трех вице-спикеров и председателей восьми комитетов

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 сентября. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Северной Осетии шестого созыва в пятницу на втором заседании назначили трех заместителей спикера и председателей комитетов.

"Депутат парламента от партии "Патриоты России" Батраз Билаонов, от "Справедливой России" - Гарий Кучиев и КПРФ - Аслан Гутнов избраны путем тайного электронного голосования заместителями председателя парламента", - сказал на заседании председатель счетной комиссии парламента Игорь Касабиев.

Также на заседании определились с председателями восьми парламентских комитетов.

Депутатам предстоит определиться с кандидатурой первого вице-спикера.

Как сообщалось ранее, в четверг был переизбран спикером законодательного собрания республики Алексей Мачнев ("Единая Россия"), а в пятницу сенатором от законодательной власти Северной Осетии утвердили лидера фракции "Патриотов России" Арсена Фадзаева.