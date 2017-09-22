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РФ поддерживает усилия по поиску путей национального примирения в Ливии

Политика
22 сентября, 18:18 UTC+3 ООН ООН 22, сентября. /ТАСС

Глава МИД РФ выразил желание услышать оценки Фаиза Сараджа о процессе политического урегулирования в стране

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Москва приветствует усилия ливийских сторон по поиску путей национального примирения. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой правительства национального согласия Ливии Фаизом Сараджем. Переговоры проходят на полях 72-й сессии ГА ООН.

"Рад видеть вас снова, это хорошая возможность обсудить ситуацию, которая складывается вокруг ливийского урегулирования. Мы с вами встречались последний раз в марте, когда вы посетили РФ, и за это время утекло немало воды, были предприняты усилия по обеспечению согласованных действий между вами и маршалом Хафтаром [командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар]. Было бы интересно послушать, как сейчас обстоят дела. Мы убеждены, что без инклюзивного национального диалога ни один конфликт не может быть урегулирован, поэтому мы активно приветствуем все действия, которые предпринимают ливийские стороны при поддержке международного сообщества, чтобы обеспечить национальное примирение", - сказал Лавров.

"Рассчитываю послушать ваши оценки, для нас это важно", - добавил глава МИД РФ.

В свою очередь Сарадж отметил, что для него "такая же честь встретиться снова". "Как вы правильно заметили, с прошедшей встречи произошло много событий, прежде всего в политическом плане. И я бы хотел начать с той встречи, которая у меня состоялась в Париже с генералом Хафтаром, и с тех договоренностей, которые там были достигнуты", - отметил Сарадж.

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