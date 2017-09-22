Путин поздравил СК России с 10-летнем работы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Следственный комитет России с 10-летием его работы. Следственный комитет в ходе реформы 2007 года был выделен из состава прокуратуры, а спустя четыре года стал стал самостоятельной структурой.

В видеообращении, озвученном на торжественном вечере в Центральном академическом театре Российской Армии, Путин отметил, что "сегодня ваше ведомство сохраняет и продолжает лучшие исторические традиции органов предварительного следствия", заложенные еще в петровскую эпоху более трех веков назад, когда были учреждены майорские следственные канцелярии.

"И в наши дни каждому, кто выбрал для себя эту стезю, предъявляются самые высокие требования. Здесь нужны: честность, профессиональная хватка и проницательность. И, конечно, глубокие твердые юридические знания", - подчеркнул президент.

Путин отметил, что "Следственный комитет России успешно решает крайне важные задачи по расследованию особо опасных преступлений, вносит ощутимый вклад в борьбу с криминалом, коррупцией, в дело защиты прав граждан, является одним из ключевых звеньев всей правоохранительной системы". Он выразил убеждение, что сотрудники СК будут "и впредь делать все для укрепления законности и правопорядка, заботиться о чистоте собственных рядов, авторитете следствия".

Представитель СК Светлана Петренко сообщила, что этот год для СК юбилейный еще и потому, что исполняется 300 лет с учреждения Петром I следственных канцелярий.

За 10 лет существования Следственного комитета расследовано более 1 млн уголовных дел. На торжественном мероприятии вспомнили поименно 12 погибших сотрудников СК.

Поздравить коллег прибыли делегации представителей Следственных комитетов Армении и Беларуси, Генеральный прокурор и Чрезвычайный и полномочный Посол Азербайджана, начальник Службы уголовного преследования Генпрокуратуры Казахстана. В праздничном концерте приняли участие Лев Лещенко, Александр Маршал, Василий Лановой, Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.