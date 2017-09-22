Козак прокомментировал сообщения СМИ о якобы отказе РФ в помощи Донбассу

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УЛЬЯНОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил о неверной трактовке в ряде СМИ решения о якобы отказе РФ в гуманитарной помощи Донбассу и распределение соответствующих средств на развитие Крыма и Калининградской области.
"Это неправильное прочтение протокола моего совещания", - прокомментировал он журналистам соответствующие публикации. По его словам, речь не идет о каком-либо перераспределении средств в пользу Крыма и Калининграда. "Это отказ от долгосрочного планирования гуманитарной помощи", - сказал зампред правительства.
Он пояснил, что изначально в проект бюджета в части планового периода на 2019-20 гг. планировалось прописать гуманитарную помощь разным регионам мира. Однако в реальности планировать такую помощь на столь долгосрочный период невозможно, все зависит от гуманитарной ситуации, сказал вице-премьер. "Поэтому было принято решение: то, что можно планировать год от года, не закладывать в долгосрочный бюджет... Эти деньги, которые были запланированы на 2019 год, мы будем выделять или не выделять в зависимости от складывающейся гуманитарной ситуации в мире", - сказал Козак. Сейчас же соответствующие средства перераспределяются на долгосрочные программы субъектов Федерации, добавил он.
"Ничего другого в этом [решении] нет, нет решения от чего-то отказаться или не отказаться", - заключил Козак. По его словам, на 2018 год средства на гуманитарную поддержку разных регионов мира предусмотрены. При этом Козак не стал уточнять, о каких-либо объемах средств и о каких регионах идет речь, так как данные статьи находятся в закрытой части бюджета.
Издание РБК сообщило 15 сентября со ссылкой на свои источники, что самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР с 2019 года могут недополучить часть помощи из российского бюджета - эти ресурсы помогут профинансировать строительство и модернизацию инфраструктуры Крыма и Калининградской области. Соответствующие поправки в проекте бюджета на 2018-2020 годы поручено внести Минфину.