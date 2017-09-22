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Лавров: попытки мешать контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакции

Политика
22 сентября, 19:46 дата обновления: 22 сентября, 20:11 UTC+3 ООН 22, сентября. /ТАСС

Глава МИД РФ обсудил с сирийским коллегой ситуацию в арабской республике

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем

© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Российская сторона донесла до США, что попытки помешать проведению контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакции. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Рады возможности встретиться, сверить часы по тематике сирийского урегулирования, борьбы с терроризмом, возобновления национального диалога и наметить дальнейшие шаги по всем этим направлениям", - сказал Лавров.

"Уверен, что успехи сирийской армии при поддержке ВКС РФ, особенно в Дейр-эз-Зоре и в других районах, очень впечатляют. Это решительный вклад в борьбу с ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - сказал министр.

"Будем готовы выслушать ваши оценки по этому вопросу и по ситуации в стране в целом", - добавил Лавров.

"Мы регулярно говорим с американцами, с Госдепартаментом и Пентагоном, и мы объяснили, как публично заявило Минобороны РФ, что происходит. Мы ясно дали понять, что, если с территорий, которые близки к американским "друзьям" или как их можно еще назвать, будут предприниматься попытки усложнить завершение контртеррористической операции, это не останется без реакции", - подчеркнул российский министр.

Лавров и Муаллем, обсуждая ситуацию в арабской республике, отметили необходимость укрепления позитивных тенденций "на земле". "В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии обстановки в Сирии и в регионе в целом, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Особое внимание было уделено необходимости укрепления позитивных тенденций в развитии ситуации "на земле" в CAP, наращивания гуманитарной помощи всем нуждающимся, восстановления объектов экономической и социальной инфраструктуры, формирования благоприятных условий для быстрого продвижения к политическому урегулированию в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН".

"На встрече были затронуты актуальные аспекты многопланового российско-сирийского двустороннего сотрудничества", - добавили в МИД РФ.

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