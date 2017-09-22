Лавров: огромный потенциал отношений РФ и США простаивает из-за русофобской истерии

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Решению международных проблем препятствует отсутствие координации между Россией и США из-за русофобской истерии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам министра, "очень плохо, что огромный потенциал наших двусторонних отношений простаивает вхолостую из-за русофобской истерии, то что международные проблемы страдают из-за того, что Россия и США не могут координироваться".

Он также заявил, что отношения Москвы и Вашингтона страдают не из-за конфликтов, а наследия обамовской администрации. "Российско-американские отношения страдают не из-за того, что есть конфликты, а из-за того, что предыдущая администрация поступила по мелочному, мстительно, заложив мину замедленного действия под российско-американские отношения, - отметил министр. - Я не ожидал такого от лауреата Нобелевской премии мира (бывшего президента США Барака Обамы - прим. ТАСС)".