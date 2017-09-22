Лавров: жизнь заставляет Запад отказываться от тупиковой линии санкций в отношении России

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Россия никогда не просила Запад о снятии санкций, сама жизнь заставляет западные страны отказываться от этой абсолютно тупиковой линии. Такое мнение высказал в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего участия в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Глава российской дипломатии согласился с тем, что сейчас гораздо острее ощущается ненормальность ситуации в отношениях между РФ и Западом и необходимость ее исправлять, о чем свидетельствуют результаты его встреч с западными коллегами. Вместе с тем, по его словам, готовности к скорейшему прекращению "санкционных игр", партнеры пока не проявляют.
"И в прошлом, и в позапрошлом году, когда мы проводили двусторонние встречи с моими коллегами, все они говорили, что ситуация ненормальная, и что нужно ее исправлять, - напомнил он. - Может быть, сейчас это просто гораздо острее ощущается. Но так, чтобы я услышал заверения, что вот сейчас Запад прекратит играть в эти санкционные игры и перестанет игнорировать интересы взаимовыгодного сотрудничества, я бы не сказал".
"Думаю, что осознание этого придет, - подчеркнул Лавров. - Ведь мы никогда не уговаривали наших западных партнеров: давайте, снимите с нас санкции, давайте о чем-нибудь договоримся, а мы вам что-нибудь взамен сделаем. Никогда. Думаю, что жизнь сама заставляет отказываться от этой абсолютно тупиковой линии".