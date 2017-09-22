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Лавров: КНДР не захочет договариваться, если сорвется ядерная сделка с Ираном

Политика
22 сентября, 20:51 дата обновления: 22 сентября, 21:49 UTC+3

Все вызывающие озабоченность вопросы по Ирану необходимо решать в соответствующих форматах, подчеркнул министр

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Материал из 1 страницы

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. КНДР не захочет договариваться с международным сообществом, если сорвется договоренность по иранской ядерной программе. Все вопросы в отношении Ирана, которые вызывают у США озабоченность, нужно решать в соответствующих форматах.

Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, ни Россия, ни Китай, ни Великобритания, ни Франция, ни Германия не хотят выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий. "Что касается влияния ситуации вокруг иранской договоренности на ситуацию на Корейском полуострове, то об этом вчера очень убедительно говорил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Он сказал, что если в этой ситуации США выйдут из договоренности и вернут те односторонние санкции против Ирана, которые они в рамках этой договоренности два года назад сняли, это будет очень неправильный сигнал Северной Корее", - указал Лавров.

"Сейчас КНДР говорят: "Откажись от ядерного оружия, и мы снимем санкции". Если сейчас развалится договоренность по ядерной проблеме Ирана, то КНДР скажет: "Зачем тогда мне с вами договариваться, если вы недоговороспособны? Если вы не просто обещанное, а уже сделанное забираете назад?", - отметил министр.

"Это вещь очевидная, надеюсь, что такой пример не станет примером для подражания", - добавил глава МИД РФ. 

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