Лавров: для урегулирования в Ливии накопился достаточный потенциал

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Ливийское урегулирование может быть сдвинуто с мертвой точки, поскольку для этого уже накопился достаточный потенциал. Такое заявление сделал в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Сейчас накопился, по-моему, достаточно серьезный потенциал, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки", - сказал он. "К сожалению, у двух предыдущих специальных представителей генерального секретаря [ООН] не получилось создать такой процесс, но, наверное, это объяснимо, они только начинали работу", - добавил глава МИД РФ.

По его словам, Москва работает "со всеми заметными фигурами на ливийской политической сцене". "Ясно без каких-либо сомнений, что им нужно мириться", - указал Лавров.

Он также отметил, что Москва приветствует все инициативы по налаживанию внутриливийского диалога. "В Париже были достигнуты определенные договоренности, которые внушают надежду на то, что процесс завязался", - добавил руководитель дипведомства.

Министр подчеркнул, что "лучшим способом обеспечить мир и стабильность в Ливии и регионе было бы не бомбить Муаммара Каддафи только потому, что так кому-то захотелось". "Ливия была разбомблена при грубейшем нарушении резолюции Совета Безопасности, который установил бесполетную зону", - напомнил он.

После переворота, свержения и убийства ливийского лидера Каддафи в 2011 году страна погрузилась в хаос. Поддержку мятежникам оказало международное сообщество, начав под эгидой НАТО по инициативе Франции бомбардировки правительственных сил. В стране установилось фактическое двоевластие: там действует поддерживаемое международным сообществом Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем и "восточный кабинет министров" Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, лояльный Палате представителей в Тобруке, которую в свою очередь поддерживает командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар, считающийся политическим оппонентом Сараджа.