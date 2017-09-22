Лавров: РФ тревожит деятельность экстремистов на фоне палестино-израильского конфликта

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Россию тревожит тупик в палестино-израильском урегулировании, позволяющий экстремистам вербовать молодежь в свои ряды. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего участия в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Нас очень тревожит все углубляющийся тупик в палестино-израильском урегулировании, - отметил он. - Не в последнюю очередь это нас тревожит еще и потому, что неурегулированность палестинской проблемы в течение уже 70 лет активно используется экстремистами для того, чтобы вербовать молодежь в свои ряды, ссылаясь на то, что международное сообщество вершит несправедливость по отношению к народу, который страдает в результате самого старого конфликта, имеющегося на сегодняшний день".

Отсутствие прямого диалога между Израилем и Палестиной тормозит переговорный процесс и негативно влияет на обстановку в регионе, заявил Лавров.

"Убежден, что отсутствие прямого диалога - это плохо, - отметил он. - Мы действительно, в общем-то, по большому счету, с согласия обеих сторон вызвались провести у себя встречу Абу Мазена [президента Палестины Махмуда Аббаса] и [премьер-министра Израиля] Биньямина Нетаньяху без предварительных условий, как только они оба будут к этому готовы уже конкретно. Естественно, мы предоставим им возможность обсудить ситуацию. Надеюсь, это поможет хоть как-то сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс, потому что его отсутствие очень серьезно негативно влияет на обстановку и в регионе, и в отношениях между израильтянами и палестинцами".

В этой связи глава российской дипломатии напомнил о прежних некогда довольно активных палестино-израильских переговорах и договоренностях, в том числе в Кэмп-Дэвиде и Аннаполисе (США). "Можно, наверное, спорить, правильно ли было отказываться от того, что предлагалось в Кэмп-Дэвиде, - добавил он. - Сейчас это может показаться вообще недостижимой мечтой, но мы имеем то, что имеем. К сожалению, мы не учимся на чужих ошибках, на своих тоже, по-моему, научиться уже не сможем".

"Нас очень тревожит все углубляющийся тупик в палестино-израильском урегулировании, - подчеркнул Лавров. - Не в последнюю очередь это нас тревожит еще и потому, что неурегулированность палестинской проблемы в течение уже 70 лет активно используется экстремистами для того, чтобы вербовать молодежь в свои ряды, ссылаясь на то, что международное сообщество вершит несправедливость по отношению к народу, который страдает в результате самого старого конфликта, имеющегося на сегодняшний день. Ну и, конечно, неурегулированность не может удовлетворять, потому что палестинский народ до сих пор не имеет своего государства".