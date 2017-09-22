В МИД РФ отметили высокую политизированность гуманитарных вопросов в ОБСЕ

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам выполнения обязательств в области человеческого измерения прошло в политизированном ключе, характерном для всей обсуждаемой там гуманитарной проблематики, особенно по вопросам Украины и Крыма. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ по итогам форума.
"С сожалением отмечаем сохраняющуюся высокую политизированность дискуссии на данном форуме, что в последние годы характерно для всего гуманитарного измерения ОБСЕ", - указали в российском дипведомстве.
"Конфронтационный тон задают представители США, Канады, Евросоюза и его отдельных государств-членов, а также Украины, - пояснили в МИД. - Они регулярно выступают с антироссийской риторикой, откровенно передергивают факты, касающиеся реального положения дел в Российской Федерации, включая Республику Крым. При этом игнорируют массовые нарушения прав человека на Украине, включая подавление инакомыслия и ущемление прав русскоязычного населения, не говоря уже про развязанную кровопролитную войну против жителей Донбасса".