РФ призывает возобновить диалог по механизму безопасности в Северо-Восточной Азии

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Москва считает важным в контексте ситуации на Корейском полуострове возобновить диалог по формированию механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы общались с главой МИД КНДР в августе на Филиппинах на мероприятиях по линии АСЕАН, в этот раз такая встреча не планировалась и уже не планируется, - сказал он. - Действительно, в рамках шестисторонних переговоров была достигнута договоренность о том, чтобы развивать диалог по созданию механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии".

Россия, напомнил министр, с общего согласия была определена как координатор данного механизма. "С тех пор несколько раз мы, еще в лучшие времена, задолго до этого кризиса, предлагали собраться и прямо согласовать самые простые и общие принципы: уважение устава, суверенитета, территориальной целостности всех государств региона, учет их интересов в области безопасности, - обратил внимание глава МИД РФ. - Наши партнеры, прежде всего тогдашняя администрация США, отказывались это делать. [Они] Сказали: "Мы будем этим заниматься только тогда, когда Северная Корея выполнит все наши требования". Считаю, что это неправильно".

"Если данный механизм мы стали хотя бы обсуждать, хотя бы начали какой-то процесс по формированию такого механизма мира и безопасности, то, наверное, и появился бы постоянный канал с КНДР, - отметил Лавров. - В рамках этого канала и Северная Корея поняла бы лучше озабоченности всей "шестерки", и представители "группы шести" поняли бы чуть-чуть получше озабоченности КНДР".

"Нужно в любом случае всегда говорить, встречаться, обсуждать предложения друг друга. Это неизмеримо лучше, чем кого-то изолировать и игнорировать, грозить кому-то", - подчеркнул министр.