Министры иностранных дел России и Судана подтвердили настрой на взаимодействие

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Судана Ибрагим Гандур в ходе встречи на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного взаимодействия. Об этом в пятницу сообщили в МИД РФ.
Как информировали в российском дипведомстве, стороны "подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на международных площадках, в том числе в рамках ООН".
В министерстве также сообщили, что главы МИД двух государств обменялись мнениями "по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с упором на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке". "Министры акцентировали необходимость наращивания коллективных усилий для разрешения кризисных ситуаций в регионе", - сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы были также затронуты некоторые вопросы российско-суданского сотрудничества", - отметили в ведомстве.