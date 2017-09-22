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Министры иностранных дел России и Судана подтвердили настрой на взаимодействие

Политика
22 сентября, 22:16 UTC+3 ООН ООН 22, сентября. /ТАСС

Сергей Лавров и Ибрагим Гандур обменялись мнениями "по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с упором на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке"

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Судана Ибрагим Гандур в ходе встречи на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного взаимодействия. Об этом в пятницу сообщили в МИД РФ.

Как информировали в российском дипведомстве, стороны "подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на международных площадках, в том числе в рамках ООН".

В министерстве также сообщили, что главы МИД двух государств обменялись мнениями "по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с упором на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке". "Министры акцентировали необходимость наращивания коллективных усилий для разрешения кризисных ситуаций в регионе", - сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы были также затронуты некоторые вопросы российско-суданского сотрудничества", - отметили в ведомстве.

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