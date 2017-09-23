МИД РФ: МАГАТЭ должно присоединиться к поиску политического урегулирования ситуации с КНДР

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россия считает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не должно оставаться в стороне от попыток поиска дипломатического решения сложной ситуации на Корейском полуострове. Как сообщается в субботу на сайте МИД РФ, об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Михаил Ульянов.

"МАГАТЭ не должно оставаться в стороне от попыток поиска политико-дипломатического урегулирования разрастающегося кризиса. Руководству агентства необходимо искать пути наведения мостов с северокорейскими представителями для выведения их на содержательный диалог по разрешению накопившихся проблем", - заявил он при принятии резолюции "Осуществление Соглашения между агентством и КНДР о применении гарантий в связи с ДНЯО", которое состоялось на 61-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 22 сентября в Вене.

Санкционный ресурс исчерпан

Как отметил Ульянов, российская делегация присоединилась к консенсусу по резолюции, так как тревожная ситуация на полуострове и вокруг него "действительно диктует необходимость реакции со стороны Генеральной конференции, тем более что ядерная проблема Корейского полуострова имеет самое непосредственное отношение к мандату МАГАТЭ". Кроме того, отметил дипломат, этому поспособствовала готовность соавторов учесть ряд российских замечаний, касающихся, в частности, изъятия из итогового текста выходящих за рамки компетенции МАГАТЭ положений о запусках баллистических ракет.

Несмотря на это Москва имеет обоснованные сомнения в том, что данная резолюция как-либо поспособствует урегулированию кризиса. "При согласовании проекта мы отчетливо почувствовали, что его авторы делают ставку на дальнейшее наращивание давления на Пхеньян. Вновь взят курс на бесконечное закручивание "санкционных гаек", хотя, как показывает опыт, это путь в никуда, который ведет лишь к социально-экономическому удушению населения Северной Кореи. В этой связи мы исходим из того, что санкционный трек практически исчерпан", - заявил глава ДНКВ.

По его словам, Россия предлагала включить в текст документа призыв ко всем сторонам воздерживаться от провокационных действий и воинственной риторики, а также поручить Секретариату направить согласованную резолюцию представителям КНДР. "Однако и это предложение не нашло своего отражения в документе, поскольку некоторые наши партнеры по непонятным причинам категорически против любых контактов агентства с Пхеньяном", - сообщил дипломат.

Отказ был получен и на предложение включить в резолюцию хотя бы упоминание о российско-китайской дорожной карте урегулирования, которая на сегодняшний день "является единственным детально проработанным предложением по выходу из тупика". "Впрочем, нам удалось добиться включения в пункт 13 постановляющей части резолюции слов поддержки в отношении "мирных инициатив", - добавил глава департамента, отметив, что Москва интерпретирует это как, по крайней мере, косвенную поддержку российско-китайской дорожной карты.

"В заключение хотели бы подчеркнуть, что государствам-членам сейчас необходимо сосредоточить свои усилия на поддержании готовности МАГАТЭ приступить к постановке ядерной деятельности КНДР под неусыпный и всеобъемлющий международный контроль в строгом соответствии с положениями ДНЯО и уставными функциями агентства. Всецело поддерживаем усилия МАГАТЭ на этом направлении", - заключил Ульянов.