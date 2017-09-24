Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: США не ударят по КНДР, поскольку у Пхеньяна есть ядерное оружие

Политика
24 сентября, 12:17 UTC+3

По словам главы МИД РФ, "с таким анализом согласны практически все"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не нанесут удар по КНДР, потому что уверены в наличии у Пхеньяна ядерного оружия, которое может быть использовано для ответа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой, которая вышла в воскресенье на телеканале НТВ.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Защита суверенитета под аккомпанемент угрозы уничтожения КНДР: Трамп выступил в ООН

"По [Северной] Корее американцы не нанесут удар, потому что они не то, что подозревают, а знают точно, что у них есть ядерные бомбы. И президент [РФ Владимир] Путин не раз, обращаясь к этому вопросу, говорил, что невозможно себе представить, что у американцев или кого-либо еще есть стопроцентная информация обо всех без исключения объектах", - сказал он.

"Я сейчас не защищаю Северную Корею, я просто говорю о том, что с таким анализом согласны практически все", - добавил глава МИД РФ.

По словам министра, такую логику поддержали большинство его собеседников на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. При этом глава ведомства отметил, что в основе ее лежит опыт вторжения американцев в Ирак. "По Ираку американцы ударили исключительно потому, что у них была 100-процентная информация, что не осталось там никакого оружия массового уничтожения, - указал Лавров. - Там же работала комиссия ООН, они достаточно интрузивно ходили по всей территории этой страны, посещали любые объекты, которые их интересовали".

Смотрите также

Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен Ына

"Поэтому, когда эта комиссия сделала вывод, что Ирак не до конца выполнил требования, те, кто принимал решения о нанесении ударов по Ираку, прекрасно знали, что это ложь, - продолжил он. - Те, кто эту комиссию возглавлял - не будем вспоминать, там был один австралийский деятель, - взяли на душу огромный грех".

Лавров выразил надежду, что изложенная им логика будет учтена аналитиками в Вашингтоне. В противном случае, считает он, ситуация может сорваться "в очень непредсказуемое пике, и будут страдать тысячи и тысячи, десятки тысяч, если не сотни, ни в чем не повинных граждан в той же Южной Корее, Северной Корее, конечно же, Японии, да и Россия с Китаем там совсем рядом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Ирак КНДР Китай Япония Россия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ: спецназ США беспрепятственно пропускает через позиции ИГ отряды СДС
2
Лавров: срезать "жирок" ООН надо, но нельзя задеть живой организм
3
Лавров: США не ударят по КНДР, поскольку у Пхеньяна есть ядерное оружие
4
Лавров: РФ не будет заставлять Запад обсуждать идею размещения миссии ОБСЕ в Донбассе
5
Без конкуренции: кубинец Дортикос нокаутировал россиянина Кудряшова
6
Лавров: РФ не будет затягивать с обращением в суд из-за отбора ее дипсобственности в США
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама