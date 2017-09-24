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Минобороны РФ: спецназ США беспрепятственно пропускает через позиции ИГ отряды СДС

Политика
24 сентября, 12:24 дата обновления: 24 сентября, 12:35 UTC+3

В российском оборонном ведомстве отметили, что "Сирийские демократические силы" продвигаются в направлении города Дейр-эз-Зор, не встречая сопротивления боевиков ИГ

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Здание Минобороны РФ

Здание Минобороны РФ

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Подразделения спецназа США обеспечивают беспрепятственное продвижение через боевые порядки "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ) отрядам "Сирийских демократических сил" (СДС). Об этом сообщается на официальной странице Минобороны РФ в сети Facebook.

"Не встречая сопротивления боевиков ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) отряды СДС продвигаются вдоль левого берега реки Евфрат в направлении города Дейр-эз-Зор. С помощью аэрофотоснимков, которые сделаны в период с 8 по 12 сентября 2017 года в районах дислокации вооруженных формирований ИГИЛ, зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа Hummer, находящихся на вооружении спецназа США", - говорится в сообщении ведомства.

В МО РФ добавили, что "несмотря на то, что опорные пункты подразделений ВС США находятся в районах текущей дислокации отрядов ИГИЛ, на них нет даже признаков организации боевого охранения".

Минобороны привело на своей странице фотоснимки, подтверждающие расположение американского спецназа. "На снимках отчетливо видно, что подразделения специального назначения США расположены в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГИЛ", - отмечается в сообщении ведомства.

Минобороны подчеркивает, что вокруг данных объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с террористами ИГ или воронок от ударов авиации международной коалиции. "Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности", - уточняется в сообщении.

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