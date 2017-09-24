Лавров: декларация США о реформе ООН не является документом организации

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Декларация США о реформе ООН не имеет отношения к структурам, созданным в рамках Устава всемирной организации, и не является руководством для работы каких-то из ее органов.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой, которая вышла в воскресенье на телеканале НТВ.

"Декларация подписана государствами - в большом количестве - но она от этого не стала каким-то документом ООН, - отметил глава МИД РФ. - Да, мероприятие проводилось в этом здании, но оно не имеет никакого отношения к структурам, которые созданы Уставом ООН".

Лавров пояснил, что изложенные в декларации принципы могут стать основой для работы Секретариата ООН, только если ему будет ему выдан на это соответствующий мандат.

"А мандат он может получить исключительно от Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи ООН и Экономического и социального совета", - добавил министр.

Как указал Лавров, сами положения, перечисленные в декларации - о повышении эффективности ООН, борьбе с бюрократизацией, - возражений не вызывают. Однако, когда американский проект был представлен России и другим странам, то США отказались от обсуждения любых формулировок. "Конечно, ни мы, ни Китай, ни Франция не могли на такой подход согласиться", - отметил он.

Кроме того, министр указал, что реформа ООН может стать только итогом переговоров всех государств, входящих в организацию. "ООН должна быть такой, какой ее видят государства-члены по итогам переговоров с участием всех этих государств", - подчеркнул Лавров. При этом глава МИД РФ приветствовал саму заинтересованность США в деятельности ООН. "Было бы хуже, если бы они ООН игнорировали", - считает он.