Лавров: срезать "жирок" ООН надо, но нельзя задеть живой организм

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Набранный ООН лишний "жирок" нужно срезать таким образом, чтобы не задеть живой организм всемирной организации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой, вышедшей в воскресенье на телеканале НТВ.
По словам Лаврова, трудно спорить с тем, ООН должна быть эффективной организацией, нацеленной на решение проблем и избегающей излишней бюрократии. "То, что в ООН есть лишний "жирок", - это давно не новость, - отметил глава МИД РФ. - Но нужно подходить очень осторожно к любым серьезным реформам, потому что этот лишний "жирок" во многом объясняется тем, что здесь все-таки 193 страны-члена".
Лавров отметил, что каждая из стран, даже с населением 10-15 тыс. человек, как ряд стран в южной части Тихого океана, хочет как-то быть приобщенной к работе организации и быть представленной в ее Секретариате. "Это абсолютно объяснимое желание, - указал российский министр. - Поэтому когда мы будем этот "жирок" срезать, как бы нам не задеть живой организм организации".