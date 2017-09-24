Нападки на Трампа связаны с тем, что к власти пришел несистемный политик, считает Лавров

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Нападки на Трампа в США обусловлены тем, что к власти пришел несистемный кандидат. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой, вышедшей в воскресенье на телеканале НТВ.

"Просто русофобы из числа тех, кто просто сорвался буквально, в нервном смысле, в связи с победой Трампа на выборах, эти русофобы пытаются его администрацию загнать в угол", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о причинах деградации отношений Вашингтона с Москвой. "Демократы, конечно же, играют здесь главную роль, потому что до сих обвиняют в поражении Хиллари Клинтон то, что Россия вмешивалась", - заметил он.

"Но, кроме того, еще и республиканцы в значительной степени, по крайней мере, по некоторым вопросам, активно присоединяются к демократам. Это объясняется тем, что избрали несистемного человека, который нашел путь к сердцам избирателей", - заявил Лавров.

В результате, отметил глава МИД РФ, на праймериз Республиканской партии именно Трамп получил первое место. "А наверное тем, кто является системными бюрократами от Республиканской партии, хотелось бы иметь кого-то своего, более подчиненного общественному мнению Республиканской партии", - полагает он.