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В ГД заявили, что законы РФ жестче немецких в плане контроля за нарушениями на выборах

Политика
24 сентября, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Депутат и наблюдатель на парламентских выборах в ФРГ Николай Рыжак отметил, что зафиксировал несколько существенных недочетов, допущенных в ходе голосования

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Законодательство РФ лучше чем немецкое позволяет обеспечить контроль за возможными нарушениями на выборах. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак, который был наблюдателем от Парламентской ассамблеи ОБСЕ на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в ФРГ.

Слабый контроль

"Люди голосовали довольно активно", - сообщил политик. "Но вот одно обстоятельство: около 30% избирателей проголосовали заранее, причем в уведомительном порядке на дому", - констатировал он. "Второе - мы нигде не увидели видеокамер, которые бы фиксировали возможные нарушения, хотя мы проехали полтора десятка участков", - продолжил депутат. "Нет и подсчета количества бюллетеней - они не знают, сколько у них бюллетеней, есть возможность вбрасывать их сколько угодно", - добавил он.

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Кроме того, не везде были опечатаны урны, сообщил Рыжак. "Мы их даже уговаривали - почему не опечатываете. А они - "извините, забыли" и при нас опечатали", - рассказал он. "Такие вещи, которые мы себе никогда не позволяем, у них имеют место", - отметил парламентарий.

Помимо этого, по словам Рыжака, на участках фактически не было наблюдателей. "Мы не увидели, чтобы, кроме нас, кто-то еще появлялся из наблюдателей или представителей партий, которые у нас присутствуют, активно надзирают, участвуют в процессе контроля", - заявил он.

"В принципе немецкий гражданин он, конечно, законопослушен и вряд ли способен пойти на массовые нарушения. Но мы говорим, что даже не предусмотрены эти меры контроля, хотя в этом часто обвинят нас", - пояснил депутат. В связи с этим Рыжак признался, что появление его и коллег по миссии на участках "было как гром среди ясного неба". "Но никто нам никаких препятствий не чинил, все доброжелательны, с нами любезно делились той информацией, которую мы запрашивали", - подтвердил он.

В России "контроль за соблюдением избирательного законодательства жестче", убежден политик. "Им еще много предстоит сделать, чтобы выйти на наш уровень", - добавил он. По словам Рыжака, в преддверии выборов представители некоторых местных СМИ выступали с утверждениями о якобы возможности вмешательства РФ. "Ничего такого, конечно, в природе быть не может, но есть какой-то срез в СМИ, которые заранее пытаются нас обвинить", - резюмировал он.

Данные экзитпола

Блок консерваторов Ангелы Меркель становится сильнейшей силой в новом Бундестаге, следует из данных экзитпола, проведенного по заказу центральных немецких телеканалов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получает 32,5% голосов.

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Меркель проголосовала на выборах в Бундестаг

Согласно подсчетам, вторую по численности фракцию в немецком парламенте сформирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), за нее свой голос отдали 20% избирателей.

На третьем месте оказывается правопопулистская "Альтернатива для Германии", которая впервые будет представлена в Бундестаге. Ее на выборах поддержало около 13,5% немцев.

Для социал-демократов нынешний результат стал самым худшим в истории партии.

Впервые с 1953 года в Бундестаге будут представлены шесть партий. Возможны лишь два варианта формирования правящей коалиции - блок ХДС/ХСС, свободные демократы и "зеленые" и "большая коалиция" - блок ХДС/ХСС и СДПГ.

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Темы
Выборы в Бундестаг - 2017
Персоны
Меркель, Ангела Рыжак, Николай Иванович
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