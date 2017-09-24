Депутат ГД: итоги выборов в ФРГ показывают явный рост общественного тренда на перемены

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) назвал "моральным поражением" результаты двух лидирующих на выборах в парламент Германии партий, отметив явный рост общественного тренда на перемены.
"Если ориентироваться на имеющиеся сейчас цифры, главный итог выборов в Германии: фантастическое моральное поражение двух ведущих немецких политических партий", - заявил Мельников в воскресенье журналистам.
По его словам, при сохранении "инерции лидерства" христианских демократов и социал-демократов - "в явном виде растет общественный тренд на перемены".
"На фоне этого процесса цифры ХДС/ХСС и СДПГ выглядят жалкими. В сумме две эти партии еле-еле переползают за 50% избирателей. При этом сохранили свои позиции левые, мощный результат показала "Альтернатива для Германии", - обратил внимание парламентарий.
"Это важные тенденции, которые прямо сигнализируют об оценке немецким обществом политики госпожи Меркель и всей "большой коалиции", - заключил первый вице-спикер.
По обновленным данным экзитполов, на выборах выигрывает блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС, у которого 32,7%, социал-демократы показали худший результат в истории - 20,2%, третьими становятся правые популисты из "Альтернативы для Германии" - 13,4%. Свободная демократическая партия получает 10,5% и возвращается в парламент спустя четыре года. У Левой партии, по данным экзитполов, 8,9%, у "зеленых" - 9,4%.