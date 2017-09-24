Эксперт: потеря голосов у ХДС/ХСС и СДПГ связана с растерянностью избирателей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Существенная потеря голосов у блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС)и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по сравнению с ожидаемым результатом связана с тем, что избиратели были растеряны и до конца не понимали, кому отдать голос. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

"Первая сенсация состоявшихся выборов в Бундестаг - существенная потеря голосов главными партиями, блока ХДС/ ХСС и СДПГ, чего никто не ожидал, - сказал он. - Связано это с тем, что от трети до половины активных избирателей были не уверены, можно даже сказать растеряны, и до последнего момента не определились, за кого голосовать".

Эксперт также отметил, что еще одной неожиданностью на выборах стали результаты "малых" партий. "Альтернатива для Германии" набирает больше 13%, также очень высокий показатель у "свободных демократов", более 10%, и неплохой результат у "зеленых", все эти показатели не прогнозировались", - указал он.

По мнению Белова, оба варианта формирования правящей коалиции - "Ямайки" (блок ХДС/ХСС, "свободные демократы" и "зеленые") и "большой коалиции" (блок ХДС/ХСС и СДПГ) трудно реализуемые. "Есть разные причины, у социал-демократов это необходимость уйти в оппозицию, у ямайской коалиции будут партийные противоречия", - добавил он.

В воскресенье в Германии прошли парламентские выборы. Согласно данным экзитпола, проведенного по заказу центральных немецких телеканалов, блок консерваторов Ангелы Меркель становится сильнейшим в новом Бундестаге. Блок ХДС/ ХСС получает 32,5% голосов.

Согласно подсчетам, вторую по численности фракцию в немецком парламенте сформирует СДПГ, за нее свой голос отдали 20% избирателей. На третьем месте оказывается правопопулистская "Альтернатива для Германии", которая впервые будет представлена в Бундестаге. Ее на выборах поддержало около 13,5% немцев.