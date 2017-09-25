Грызлов: закон о предоставлении Донбассу особого статуса должен быть продлен

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия настаивает на том, чтобы закон о предоставлении Донбассу особого статуса был продлен и дополнен положением о его вступлении в действие на постоянной основе. Об этом сообщил полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

В интервью газете "Известия" он напомнил, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят Верховной радой три года назад и срок его действия истекает в середине октября нынешнего года.

"Это весьма тревожно, - отметил Грызлов. - На Украине раздаются голоса, что после этого исполнять минские соглашения станет невозможно, так как упомянутый закон является базовым для пункта 4 минских соглашений, касающегося проведения выборов. Россия как страна-посредник настаивает, чтобы закон был продлен и дополнен положением о его вступлении в действие на постоянной основе".

То есть, как считает полпред РФ, сегодня необходим "фактически новый, реально решающий политические проблемы закон". "Надеюсь, Верховная рада успеет его принять до истечения срока действия актуального закона. О выходе из минских соглашений Украина не заявляла, и официальные лица страны не раз подтверждали верность им", - отметил Грызлов.

Необходимость закона

Объясняя необходимость принятия такого закона, он подчеркнул, что народ Донбасса нуждается в гарантиях от репрессий, арестов, гарантиях безопасности, языковых и культурных прав, прав на самоуправление, возможности поддерживать экономические и человеческие связи с Россией.

"Миллионы украинских граждан находятся в России, свободно пересекают границы. И никто не спрашивает их про убеждения, - продолжал Грызлов. - Такое отношение вызвано тем очевидным фактом, что, как неоднократно говорил президент Владимир Путин, русские и украинцы - это один народ. Добавлю к этому, что, по данным ряда исследований, до половины россиян имеют предков или родственников с территории нынешней Украины".

Однако сегодня, как отметил полпред РФ, на Украине уже создан целый ряд препятствий для въезда в страну российских граждан, на подпись президенту отправлен закон об образовании, лишающий юных граждан страны права получать образование на родном языке, кроме украинского. Этот закон уже вызвал официальные протесты со стороны Польши, Болгарии, Румынии, Молдовы и, особенно, Венгрии.

"Не думаю, что этот закон порадует жителей Донбасса и многих других регионов страны, где русскоязычные граждане никогда не являлись и не считали себя национальным и языковым меньшинством, - отметил Грызлов. - Можно понять тех, кто не очень-то хочет жить по порядкам такого государства".

Кроме того, убежден полпред РФ, без закона о предоставлении Донбассу особого статуса невозможно вообще говорить о политическом решении конфликта. Но именно нежелание официального Киева решать предусмотренные Минскими соглашениями политические вопросы является главной причиной того, что процесс урегулирования тормозится, заметил он. "Политический конфликт должен решаться политически, а не путем подавления одной из сторон", - подчеркнул Грызлов.