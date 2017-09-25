Слуцкий считает предсказуемыми итоги выборов в Бундестаг

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает достаточно предсказуемыми результаты выборов в Бундестаг (нижняя палата парламента) Германии, победу на которых, по предварительным данным, одерживает блок Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ ХСС) во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Итоги выборов в Бундестаг ФРГ оказались в значительной степени предсказуемыми - и в плане победы блока ХДС/ХСС Ангелы Меркель, и в плане прохождения в парламент правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Последнее для меня лично не стало сенсацией, хотя сами лидеры АдГ называют свой результат землетрясением для Германии", - заявил Слуцкий журналистам в понедельник.
По его мнению, "предварительные итоги немецких выборов отражают общий кризис всей Европы, связанный и с социально-экономической ситуацией, и с миграционной составляющей". "Альтернатива для Германии" является аналогом "Национального фронта" во Франции, который на этом же фоне получил в этом году свой самый высокий процент на выборах в Пятой республике за все время существование партии", - указал глава комитета. В Европе, продолжил Слуцкий, "наблюдается поиск новой идеи, которая может помочь вернуть европейцам их свободу выбора и независимость от политики большого заокеанского брата".
При этом депутат выразил надежду, что "в таком составе немецкий парламент будет работать конструктивно, без противоречий". "Со своей стороны, в Госдуме будем стараться наращивать взаимодействие с Бундестагом и искать новые подходы для сотрудничества", - пообещал глава комитета.
В воскресенье в Германии прошли парламентские выборы. Победу на них одержал консервативный блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС, набрав 33% голосов избирателей. Таковы официальные предварительные результаты, опубликованные в понедельник ночью председателем Федеральной избирательной комиссии Дитером Заррайтером.
На втором месте с худшим в своей истории результатом оказалась Социально-демократическая партия, за которую проголосовали 20,5% немцев. Правую "Альтернативу для Германии" поддержали 12,6% избирателей.