Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неизвестные взломали Twitter-аккаунт главы Удмуртии

Политика
25 сентября, 9:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Александр Бречалов уже восстановил контроль над аккаунтом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Неизвестные в воскресенье вечером взломали аккаунт в Twitter главы Удмуртии Александра Бречалова.

"Извините за бред, который выкладывали от моего имени в течение последнего часа - меня взломали", - сообщил Бречалов в Twitter после восстановления контроля над аккаунтом.

Во взломанном аккаунте Бречалова в воскресенье вечером появились бессмысленные сочетания букв и ссылки на детские мультфильмы. В пресс-службе главы республики ТАСС пока не удалось узнать, намерен ли Бречалов обращаться в правоохранительные органы в связи со взломом аккаунта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Бречалов, Александр Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Денис Мацуев: из авантюры вышел толк
2
Центр Келдыша разработал новый электроракетный двигатель
3
Конец "большой коалиции" и крайне правые в Бундестаге
4
Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГ
5
Пентагон: "Пособие по войне с Россией" не является официальным документом
6
Избирком ФРГ: на выборах в Бундестаг победил блок Меркель
7
СМИ: футболист ПСЖ Кавани не уступил право бить пенальти Неймару за бонус в €1 млн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама