Неизвестные взломали Twitter-аккаунт главы Удмуртии

СМИ: футболист ПСЖ Кавани не уступил право бить пенальти Неймару за бонус в €1 млнСпорт 25 сентября, 9:11
Центр Келдыша разработал новый электроракетный двигательКосмос 25 сентября, 8:39
Руслан Болотов утвержден главой правительства Иркутской областиСибирь 25 сентября, 8:31
Новосибирская епархия наградила росгвардейцев за поимку разрушителя памятника Николаю IIОбщество 25 сентября, 7:50
Пентагон: "Пособие по войне с Россией" не является официальным документомМеждународная панорама 25 сентября, 7:17
Сезон велопроката в столице могут продлить до ноябряОбщество 25 сентября, 7:12
В Московском регионе будет без осадков и до 17 градусов теплаМосква 25 сентября, 6:02
Россия направила в Сирию стройматериалы и спецтехникуАрмия и ОПК 25 сентября, 5:07
Избирком ФРГ: на выборах в Бундестаг победил блок МеркельМеждународная панорама 25 сентября, 4:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Неизвестные в воскресенье вечером взломали аккаунт в Twitter главы Удмуртии Александра Бречалова.
"Извините за бред, который выкладывали от моего имени в течение последнего часа - меня взломали", - сообщил Бречалов в Twitter после восстановления контроля над аккаунтом.
Во взломанном аккаунте Бречалова в воскресенье вечером появились бессмысленные сочетания букв и ссылки на детские мультфильмы. В пресс-службе главы республики ТАСС пока не удалось узнать, намерен ли Бречалов обращаться в правоохранительные органы в связи со взломом аккаунта.
Извините за бред, который выкладывали от моего имени в течение последнего часа — меня взломали.— Александр Бречалов (@brechalov) 24 сентября 2017 г.