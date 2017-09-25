Неизвестные взломали Twitter-аккаунт главы Удмуртии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Неизвестные в воскресенье вечером взломали аккаунт в Twitter главы Удмуртии Александра Бречалова.

"Извините за бред, который выкладывали от моего имени в течение последнего часа - меня взломали", - сообщил Бречалов в Twitter после восстановления контроля над аккаунтом.

Во взломанном аккаунте Бречалова в воскресенье вечером появились бессмысленные сочетания букв и ссылки на детские мультфильмы. В пресс-службе главы республики ТАСС пока не удалось узнать, намерен ли Бречалов обращаться в правоохранительные органы в связи со взломом аккаунта.

Извините за бред, который выкладывали от моего имени в течение последнего часа — меня взломали. — Александр Бречалов (@brechalov) 24 сентября 2017 г.