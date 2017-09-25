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Марина Ковтун опровергла слухи о своей возможной отставке

Политика
25 сентября, 12:06 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 25, сентября. /ТАСС

Губернатор Мурманской области ранее в своем Twitter сообщила, что она и ее команда работают в штатном режиме

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МУРМАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун не подтвердила возможный уход в отставку с поста главы региона. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь мурманского губернатора Анна Булатова.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что возможны отставки губернаторов нескольких регионов. По данным газеты "Коммерсантъ", в их числе Ивановская, Самарская, Нижегородская, Мурманская, Новосибирская, Омская области, Ненецкий автономный округ, Красноярский и Алтайский края.

"Губернатор своей отставки не подтверждает, она сейчас находится в плановой рабочей поездке в Москве, где, в том числе, принимала участие в работе Госсовета по Арктике", - сказала Булатова.

Ранее Ковтун в своем Twitter назвала информацию о возможной отставке ложной. "Фейки не комментирую, у меня другая работа. Мои полномочия истекают в сентябре 2019 года. Я и моя команда работаем в штатном режиме", - написала она.

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