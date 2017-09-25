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Губернатор Ивановской области не планирует уходить в отставку

Политика
25 сентября, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Как сообщили в областном правительстве, глава региона работает в плановом режиме

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пресс-служба правительства Ивановской области опровергла информацию о возможной отставке губернатора Павла Конькова, которая появилась в СМИ. Как сообщили в понедельник журналистам в областном правительстве, глава региона работает в плановом режиме.

"По поводу опубликованной в СМИ со ссылкой на неназванные источники информации о возможной смене глав некоторых регионов заявляем следующее - губернатор Ивановской области Павел Коньков и областное правительство продолжают работу в плановом режиме", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что на этой неделе участие Конькова запланировано в мероприятиях регионального уровня, а также в ряде федеральных мероприятий в Москве, в том числе в заседании правительственной комиссии по региональному развитию, а также в госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Накануне издание "Коммерсантъ", а также ряд других СМИ опубликовали информацию со ссылкой на неназванные источники о досрочных отставках глав регионов. По утверждению СМИ, смена губернаторов в Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областях, Ненецком автономном округе (НАО), а также в Красноярском и Алтайском краях должна состояться уже на этой неделе.

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Ивановская область
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Персоны
Коньков, Павел Алексеевич
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