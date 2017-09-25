Путин и Назарбаев отметили пользу астанинского процесса для снижения накала борьбы в Сирии

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президенты РФ Владимир Путин и Казахстана Нурсултан Назарбаев отметили вклад переговоров в Астане в сирийское урегулирование. Речь об этом шла в телефонном разговоре лидеров, сообщила пресс- служба Кремля.
"Обсуждались дальнейшие перспективы сирийского мирного урегулирования в контексте итогов шестой международной встречи по Сирии, которая прошла в Астане 14-15 сентября с. г.", - отметили в Кремле. "Констатировано, что астанинский формат доказал свою эффективность, способствует снижению накала противоборства и улучшению гуманитарной ситуации в Сирии", - подчеркнули в пресс-службе.
В ходе разговора также были затронуты "некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества, включая вопросы укрепления интеграции в высокотехнологичных отраслях промышленности", сообщили в Кремле. Путин и Назарбаев согласован график предстоящих контактов на различных уровнях, добавили в пресс-службе.