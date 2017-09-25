Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин и Назарбаев отметили пользу астанинского процесса для снижения накала борьбы в Сирии

Политика
25 сентября, 13:24 UTC+3 МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Лидеры двух стран в телефонном разговоре также затронули некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества, включая вопросы укрепления интеграции в высокотехнологичных отраслях промышленности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президенты РФ Владимир Путин и Казахстана Нурсултан Назарбаев отметили вклад переговоров в Астане в сирийское урегулирование. Речь об этом шла в телефонном разговоре лидеров, сообщила пресс- служба Кремля.

"Обсуждались дальнейшие перспективы сирийского мирного урегулирования в контексте итогов шестой международной встречи по Сирии, которая прошла в Астане 14-15 сентября с. г.", - отметили в Кремле. "Констатировано, что астанинский формат доказал свою эффективность, способствует снижению накала противоборства и улучшению гуманитарной ситуации в Сирии", - подчеркнули в пресс-службе.

В ходе разговора также были затронуты "некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества, включая вопросы укрепления интеграции в высокотехнологичных отраслях промышленности", сообщили в Кремле. Путин и Назарбаев согласован график предстоящих контактов на различных уровнях, добавили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Назарбаев, Нурсултан Абишевич
Страны
Сирия Россия Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин уволил губернатора Самарской области
2
Росавиация начала внеплановую проверку "ВИМ-Авиа"
3
СМИ: в Абу-Даби умерла самая полная в мире женщина
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Джамала раскритиковала власти Украины за языковую политику
6
В Армении русский язык получил статус иностранного
7
Конец "большой коалиции" и крайне правые в Бундестаге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама